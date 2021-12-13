تشافي: سنغير من طريقة تفكيرنا، وسنعيد المتعة لبرشلونة!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه سيحاول تحسين الأمور في الفترة المقبلة وتغيير طريقة تفكيره من أجل تحقيق الانتصارات.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النادي الكتالوني أمام بوكا جونيورز البرازيلي في مباراة بطولة مارادونا الودية ضمن فاعليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقال تشافي: "سنحاول أن نغير من طريقة تفكيرنا، وأن نعيد المتعة والبهجة من جديد، نحن في وضع صعب لكننا نعمل بكل ما لدينا من أجل العودة".

وأضاف: "من الفخر بالنسبة لنا أن نكون هنا ونمثل برشلونة، مارادونا من أفضل اللاعبين في التاريخ، والكل متحمس من أجل تلك المواجهة".

وأردف: "لا نزال نشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به حتى الآن، المباراة ستكون اختبارًا رائعًا بالنسبة لنا ولمن لم يشاركوا بالأمس، ولداني ألفيش".

وتضم قائمة برشلونة للمباراة 28 لاعبًا، أكثر من نصفهم من الشباب والفريق الثاني لكن يغيب عنها المغربي عبد الصمد الزلزولي.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام مساء الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياضي بعد مرور حوالي عام على وفاة أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية.