تشافي: ريال مدريد حاول تدميرنا بالمنشطات، وأنشيلوتي يرد: كفاكم تشتيتًا للعدالة!

تصريحات قوية من مدرب برشلونة قبل مواجهة بيلباو

قام تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بتأييد ما قاله جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، حول نظرية "المدريديسمو" الاجتماعية في إسبانيا.

لابورتا تم اتهامه مؤخرًا بشكل رسمي بدفع رشوة في قضية اتهام برشلونة بمحاولة التأثير على الحكام ودفع أموال لخوسيه نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسباني والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا".

وجاء رد رئيس برشلونة بعدها بأن هذه مجرد محاولة تدعم نظرية السيطرة المدريدية على الرأي العام في كرة القدم، وهو ما تحدث عنه تشافي في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو المقرر إقامتها بعد غد الأحد بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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وقال تشافي:"لقد قلت ذلك بالفعل، هناك محاولات لزعزعة الاستقرار، الأمر حدث من قبل في قضية "فيلاراتو"التي اخترعتها صحيفة مدريدية في الماضي عندما اتهمونا بتعاطي المنشطات في أفضل فترات النادي استقرارًا".

وعن تخفيض عقوبة ناتشو مدافع ريال مدريد:"هذا سؤال للجنة المسؤولة، إنه أمر مفاجىء بكل تأكيد لأننا لجأنا لهم لاستئناف إيقاف روبرت ليفاندوفسكي من قبل ولكن لم يستمعوا إلينا".

وعن الحالة البدنية لجواو كانسيلو:"نحن نتحدث دائمًا مع المنتخبات الوطنية، هو أعجوبة من الناحية البدنية ولا يعاني من أي مشكلة".

الاتهامات المحيطة بجوان لابورتا في قضية نيجريرا:"هو شخص إيجابي وشجاع جدًا، إنه قائد المشروع بأكمله وأنا أسانده بنسبة 100%".

وفي سياق متصل رد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه، غدًا، السبت، أمام إشبيلية بالليجا.

وقال الإيطالي:"لقد سمعت ذلك ولكني أتمسك برأيي الذي قلته من قبل عندما تحدثت عن العنصرية، العدالة يجب أن تحقق في الأمر، علينا أن نترك المساحة الكافية للتحقيق في هذه القضية الخطيرة، كل ما يحدث الآن هو محاولة لتشتيت الانتباه".

يذكر أن برشلونة يخوض مواجهة بيلباو وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بـ21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.