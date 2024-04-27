تشافي بين خيارين.. رحيل أحد هؤلاء "شرط أساسي" لضم برناردو!

هل يغادر نجم برشلونة؟

كما جرى خلال المواسم الماضية، يفكر برشلونة من جديد في التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برناردو هو الهدف الرئيسي للمدرب تشافي هيرنانديز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت: "السيتي يتمسك بالحصول على نحو 60 مليون يورو، وهو مبلغ لا يمكن لبرشلونة دفعه في الوقت الحالي، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

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وأوضحت أن البلوجرانا سيحتاج إلى بيع أحد اللاعبين الكبار، من أجل توفير أموال صفقة برناردو، مشيرة إلى أن القائمة تقتصر على "رونالد جل

أراوخو وفرينكي دي يونج ورافينيا"، في ظل سياسة عدم المساس باللاعبين الشباب.

وختمت بأن "دي يونج هو أبرز الأسماء المرشحة للرحيل في القائمة، حيث يتقاضى الراتب الأكبر، وسيوفر -حال رحيله- المقابل المالي المناسب لراتب برناردو".