تشافي: بوسكيتس مثل كاسيميرو، وهذا موقفنا من هالاند وجافي

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على ثقته في استمرار جافي لاعب وسط الفريق، في ظل المحادثات المستمرة حول تجديد عقده.

ويدخل النادي الكتالوني في مفاوضات مع نجمه الشاب، من أجل الاحتفاظ به لفترة طويلة، وإقناعه بالتوقيع على عقد بدلًا من الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023.

وخرج تشافي في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفانتي، غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني، للتطرق إلى هذا الملف وبعض القضايا الأخرى.

وقال عن ملف تجديد جافي:"أنا متفائل وأرى أن اللاعب يريد البقاء، الأمر يعتمد الآن على النادي وعليه وكذلك ممثله، دعونا نرى ما سيحدث".

مستوى عثمان ديمبيلي:"أراه سعيدًا وقادرًا على إحداث الفارق، ليس من خلال الكثير من الأهداف ولكن بالتمريرات الحاسمة، لديه كل صفات النجاح وهو قطعة أساسية بالنسبة لنا".

عودة أنسو فاتي:"كنت أشاهد تدريباته، يقول إنه لا يشعر بالألم وسيعود للمجموعة بشكل تدريجي، أتمنى عاجلًا وليس آجلًا أن أعتمد عليه في قائمة الفريق".

الانتقادات ضد سيرجيو بوسكيتس:"حاله مثل كاسيميرو، هو إلى حد بعيد المحور الدفاعي الأفضل، ومع ذلك هو أحد أكثر الأشخاص تعرضًا للانتقاد في النادي".

وأضاف:"ما فعله لنا بوسكيتس لم يقم به أي شخص آخر، العثور على بديله لن يكون سهلًا على الإطلاق، لدينا فرينكي دي يونج ونيكو جونزاليس ولكنه يظل أساسيًا".

وعن الانتقالات وضم إرلينج هالاند:"نحن نجهز الفريق للعام المقبل وهم يعرفون أولوياتي، يجب أن نكون حذرين كذلك بسبب الوضع الاقتصادي، سنرى الأمر لأن المشكلة المالية ليست سهلة".

إصابة جيرارد بيكيه:"ليس لديه إصابة بحد ذاتها، هناك حالة من الانزعاج لأنه كان يعاني من عدم الراحة لمدة شهر ونصف أو شهرين، وأراد وضع حدًا لهذه المعاناة وسنرى موقفه يوم الخميس".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ57 نقطة قبل مواجهة ليفانتي، بفارق شاسع عن ريال مدريد المتصدر بـ69 نقطة.

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