تشافي يُعارض زيادة عدد منتخبات موندال قطر 2022 إلى 48

نجم السد يرى أن العدد كافٍ جدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى تشافي نجم السد القطري معارضته لزيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر إلى 48 منتخبًا.

اللاعب المتوج بكأس العالم مع إسبانيا عام 2010 تحدث عن سعي الفيفا لزيادة عدد المنتخبات قائلًا "48 منتخبًا عدد كبير جدًا وسيجعل البطولة طويلة كثيرًا. تخيلوا 48 منتخبًا في قطر! لن يكون هذا جيدًا باعتقادي".

تعديل على جدول مباريات الدوري القطري

أضاف "الأمر يعود للمنظمين ليتخذوا القرار المناسب، لكن قطر تفعل كل ما بوسعها الآن لتستعد لبطولة من 32 منتخبًا، وسيكون من الصعب أن تُغير خططها لاستيعاب المزيد من الفرق. بجانب أن 32 عدد جيد لكرة القدم، هذا أكثر من كافٍ".

يُذكر أن الاتحاد الدولي أقر بالفعل زيادة عدد المنتخبات إلى 48 خلال مونديال 2026 الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لكن رئيسه جياني إنفانتينو يدفع باتجاه تطبيق هذا القرار في البطولة القادمة والتي ستقام لأول مرة في الشتاء، خلال شهري نوفمبر وديسمبر.