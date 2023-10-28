تشافي: برشلونة كان يجب أن يفوز والدوري لا يزال طويلًا

مدرب برشلونة يتحسر على الخسارة أمام ريال مدريد.

أكد تشافي هيرنانديز أن فريقه برشلونة كان يستحق تحقيق الفوز على نظيره ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها "ماركا": "لقد سيطرنا لمدة 60 دقيقة، وكان لدينا خمس أو ست فرص للتسجيل، وهم سجلوا هدفين من أصل ثلاثة، هذه قلة في الحسم".

وأضاف: "لقد جعلونا نعاني في النهاية، لكن بصراحة لو كان هناك طرف يجب أن يفوز بالمباراة فهذا هو نحن".

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وأكمل: "حتى التعادل لم يكن نتيجة تعكس الوضع على أرض الملعب، لقد لعبنا من أجل الفوز، الأمر صعب، لكن هدفنا هو الفوز بالدوري، والبطولة لم تنته".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل الآن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر ريال مدريد بأربع نقاط ومرشح للتراجع للرابع حال فاز أتلتيكو مدريد بمواجهتيه المؤجلتين.