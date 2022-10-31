تشافي: برشلونة سيُحقق الألقاب في 2023!

تشافي يتحدث على الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، كما علق على تصريحات ليفاندوفسكي.

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة أن فريقه قادر على تحقيق البطولات بداية من الموسم القادم، خاصة مع زيادة نضج المجموعة، كما تحدث عن مخاوف اللاعبين من التعرض للإصابة قبل 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم 2022.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيكتوريا بلزن: "هل يخاف اللاعبون من قرب المونديال؟ من الواضح أن هناك دائمًا خطر الإصابة، ولكن يمكن أن تتعرض للإصابة في التدريب، من خبرتي كلما شارك اللاعبون بشكل أفضل مع أنديتهم، فسيكونون أفضل مع منتخباتهم الوطنية".

وأضاف: "بالتأكيد سنُحقق الألقاب في 2023، نحن منافسون في الليجا، في العام الماضي بدوري أبطال أوروبا لم نقدم مستوى كرة قدم يجعلنا نستحق العبور، لكن هذا العام لعبنا بشكل جيد وهذه بالفعل خطوة للأمام، أنا متفائل للغاية بما أراه".

وواصل: "الإقصاء من دوري الأبطال بسبب أشياء تتعلق بكرة القدم ثم بسبب التفاصيل وحالات التحكيم والأمور المعاكسة لكن علينا أن ننتقد أنفسنا، لعبنا بشكل جيد ضد بايرن ميونخ ولم نسجل وأيضًا ضد الإنتر، الأخطاء الجماعية ستجعلنا ننمو كفريق واحد".

وعن حديث ليفاندوفسكي حول افتقار الفريق للخبرة علق تشافي قائلًا: "علينا أن نعرف كيف نفوز، ونعرف كيفية المضي قدمًا لكن لا علاقة لهذا بفكرة اللعبة، إذا سارت على هذا النحو إنه ليس أسلوبًا أو فكرة إنه يشير إلى معرفة كيفية المنافسة فقط، وأننا نفتقر إلى هذا النضج وهذا الشعور بالتعبئة كفريق واحد لقد لعبنا 16 أو 17 مباراة معًا، وكان لدينا أسوأ مجموعة في دوري أبطال أوروبا منذ سنوات".