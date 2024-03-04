"هذا هراء.. اللعنة على كل شيء!".. الكاميرات ترصد انفجار تشافي أمام بيلباو!

بعد إصابة بيدري ودي يونج!

انفجر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة غضبًا، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

والتقطت كاميرات شبكة "موفيستار+" انفعالات تشافي مع انتهاء الشوط الأول وعقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وفشل برشلونة في استغلال تعثر ريال مدريد بالتعادل (2-2) مع فالنسيا، وتقليص الفارق مع الميرنجي في الصدارة، ليبقى عند 8 نقاط مع تبقي 11 جولة على نهاية المسابقة.

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وحسب صحيفة ماركا، فإن تشافي صرخ عقب صافرة نهاية الشوط الأول، قائًلا: "اذهب إلى الجحيم، يا أخي! اللعنة على الجميع... يا رجل! هذا هراء! اللعنة على كل شيء!".

وكان برشلونة قد خسر جهود ثنائي الوسط فرينكي دي يونج وبيدري للإصابة في الشوط الأول، ما عقّد مهمة الفريق في مواجهة بيلباو.

وأوضح تشافي عقب المباراة أن إصابة الثنائي تبدو خطيرة، مشيرًا إلى أنه "يتوقع غيابهما لبعض الوقت"، ما يصعب مهمة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، حيث يضرب موعدًا مع نابولي في إياب ثمن النهائي، علمًا بأنه تعادل ذهابا خارج الأرض 1-1.