تشافي: لا أبحث عن الانتقام من إنتر بسبب 2010 وسنرى بخصوص عودة ميسي

مدرب برشلونة يتحدث قبل موقعة إنتر بدوري الأبطال

أكد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أنه لا يبحث عن الانتقام من مضيفه إنتر عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على ملعب "جيوسيبي مياتسا" مساء الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي ضمن تشكيل البلوجرانا الذي خسر في نصف النهائي ضد إنتر في 2010 بعد مباراتين شهدتا هدفين غير صحيحين، الأول في الذهاب بميلانو لصالح دييجو ميليتو، والآخر لجيرارد بيكيه بالعودة.

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ماذا قال تشافي عن موقعة إنتر؟

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي للمباراة قائلاً: "لم يستحق إنتر الخسارة ضد روما، يلعبون بطريقة مختلفة عما تعودنا عليه في الليجا، برأسي حربة، والخسارة ضد روما لا تعني شيئاً، نحن في المجموعة الأسواً بالبطولة".

وواصل: "لا أسعى للانتقام، ما حدث في الماضي، ولكن أتذكر ما حدث جيداً، سافرنا بالحافلة، وأتذكر الجدل، ذكريات مريرة لنا، ولكن كانوا فريقاً كبيراً وخسرنا هنا، أعتقد أن الحكام بحاجة للحديث بعد المباريات وتفسير ما يحدث، نحتاج للتعامل معهم كبشر أكثر والثقة فيهم".

ماذا قال تشافي عن عودة ميسي المحتملة؟

وعلق مدرب السد السابق عن إمكانية عودة زميله السابق لصفوف النادي الكتالوني: "سنرى ما سيحدث ولكن هذا ليس الوقت للحديث عن ليو، نحبه كثيراً ولكن الحديث عنه لا يفيده".

وواصل: "دوري الأبطال بطولة معقدة والتفاصيل الدقيقة تتحكم فيك، وليس الأفضل دائماً من يحقق البطولة، أعتقد أن ليو نفسه من قال ذلك".

ماركوس ألونسو قلب دفاع؟

وكشف تشافي عن إمكانية مشاركة تشافي ألونسو في قلب الدفاع: "لاعب خارق للعادة، يمكنه اللعب كجناح أو قلب دفاع، من القلائل في الفريق الذين يلعبون بقدمه اليسرى، يعطينا الحلول".

ألونسو نفسه الذي شارك بالمؤتمر رحب بفكرة المشاركة في غير مكانه: "لن تكون المرة الأولى، وهدفي المشاركة، إذا طلب مني المدرب فعلها سأبذل قصارى جهدي".