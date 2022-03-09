تشافي: الدوري الأوروبي وهم.. وهالاند لن يرفض برشلونة

اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن هدف الفريق في الوقت الحالي هو الوصول إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويواصل تشافي تقديم العروض الجيدة على رأس فريق برشلونة وجاءت مباريات الفريق الكتالوني الأخيرة، تحديدًا أمام أتلتيك بيلباو وإلتشي في الدوري الإسباني، ونابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي، لتؤكد مدى تأثيره على الفريق.

وتستعد كتيبة برشلونة لملاقاة جلطة سراي في الدوري الأوروبي بعدما تخطوا عقبة نابولي بينما يحتلوا المركز الثالث في الدوري الإسباني.

ماذا قال تشافي؟

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي على هامش لقاء الغد الخميس أمام جلطة سراي: "هناك هدفان الآن، الأول هو أن تكون في دوري أبطال أوروبا وأن تكون بطلاً في الدوري الأوروبي".

وأضاف: "الدوري الأوروبي هو وهم بالنسبة لنا، لكن الليجا تخبرك أين تريد أن تكون، لذلك نحن نعمل بجد من أجل ذلك".

وتابع: "لا أرى نفسي كواحد من المرشحين، إشبيلية مرشحون أكثر منا، كل مباراة في برشلونة هي امتحان، ويجب أن نستمر".

وواصل: "غدًا سيكون هناك تغييرات في التشكيل، هناك بعض اللاعبين الذين يحتاجون للراحة".

ثم تطرق للحديث عن مواجهة ميسي أمام ريال مدريد في "برنابيو": "لا أعرف ما إذا كانت حديقته، لكن ليو صنع العجائب ليس فقط في البرنابيو، سأرى المباراة أتمنى الفوز لليو وناي هما صديقان".

وماذا قال عن مقابلته لهالاند؟

وأردف تشافي: "أنت تؤكد أنني قابلت هالاند، لم أكن أعرف، إنه دائمًا وقت جيد للحضور إلى برشلونة، لأي لاعب كرة قدم، لا يوجد لاعب كرة قدم قال لا لبرشلونة منذ أن كنت هنا".

واستطرد: "اللاعب الذي نريد التوقيع معه نتحدث معه عن نموذج اللعبة، عن الدورات التدريبية، إذا لمست 20 كرة في نادٍ آخر، هنا سوف تلمس 40".

وماذا قال عن اللاعبين؟

واختتم بالحديث عن بعض اللاعبين: "أنسو في المرحلة الأخيرة من إصابته، سنرى ما إذا كان ينضم شيئًا فشيئًا وبالطبع نريده أن يعود سريعًا".

وعن داني ألفيش، قال تشافي: "مشاركته تعتمد على أدائه، ما يقدمه لنا مذهل، إنه اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من الألقاب في تاريخ كرة القدم".

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