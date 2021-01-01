تشافي: الجميع يراني مدربًا لبرشلونة وأود فعلها!

تصريحات واقعية للغاية..

لم يخفِ تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للسد القطري، رغبته في تولي تدريب برشلونة يومًا ما، إلا أنه في الوقت نفسه شدد على احترامه للعمل الذي يقوم به المدرب الحالي رونالد كومان في كامب نو.

الهزيمة الثقيلة التي مُنيّ بها البرسا من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا برباعية لهدف، تسببت في زيادة التكهنات حول مستقبل كومان على دكة بدلاء النادي الكتالوني، مع طرح اسم تشافي كبديل محتمل.

في الوقت نفسه فإن انتخابات برشلونة التي ستعقد في شهر مارس المقبل من شأنها أن تقرب أو تُبعد تشافي عن البرسا، ففي حال فوز فيكتور فونت على الأغلب ستتم الإطاحة بكومان واستقدام مدرب السد الحالي.

بدوره، عقّب تشافي في تصريحات لموقع فيفا على الأمر بقوله "الآن أنا في السد وأنا بخير هنا، أنا في نادٍ كبير بآسيا وفي قطر، السد هو أفضل فريق في قطر".

كما أضاف "سنرى ما سيحدث في المستقبل، الجميع يراني مدربًا لبرشلونة، وأنا أحترم حقًا برشلونة والمدرب الحالي كومان".

أزمة ملكة الجمال، كوكايين بصورته وصلة قرابة مع بويان .. حكايات ميسي

وتابع "لا أريد إخفاء حقيقة أنني بالطبع أود أن أكون مدربًا لبرشلونة، لقد قلتها عدة مرات، لكنني سأحترم النادي والمدرب وأتمنى لهم الأفضل بالطبع".

وأتم "هناك انتخابات رئاسية قادمة، دعونا نرى من سيفوز في غضون شهر تقريبًا وما سيحدث بعد ذلك".

الجدير بالذكر أن تشافي لعب بقميص برشلونة 17 عامًا شارك خلالهم في 767 مباراة وسجل 85 هدفًا وحقق عددًا كبيرًا من الألقاب المحلية والقارية أيضًا.