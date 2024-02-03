تشافي: التحكيم أضر بنا من جديد وهذا هو موقف الإصابات

تشافي يهاجم التحكيم عقب مباراة برشلونة وألافيس...

انتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، التحكيم الإسباني، عقب مباراة فريقه أمام ألافيس، في الدوري والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب برشلونة، على ألافيس في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت جدلًا تحكيمًا كبيرًا، بعد الطرد الذي أشهره حكم المباراة، في وجه فيتور روكي لاعب البلوجرانا.

وقال تشافي في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "لقد أضر بنا التحكيم مرة أخرى، سنقدم استئناف لطرد روكي، فهذا خطأ تحكيمي أضر بنا، الطرد كان غير صحيح وغير عادل".

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وعن إصابات الفريق في مباراة ألافيس، قال تشافي هيرنانديز: "جوندوجان تعرض لضربة في ظهره، لم تسمح له باستكمال المباراة، ولكنها بسيطة، ولقد قمنا باستبدال بيدري لأنه شعر ببعض الإرهاق".

وردًا على تصريحات كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قال تشافي: " ليس لدي شيء يقال لأنشيلوتي، لدي علاقة جيدة جدًا معه، ربما شعر بالضغط بسبب كلماتي، ولكن ليس لدي شيء أقوله حقًا، كل احترامي لكارلو أنشيلوتي".

وكان أنشيلوتي قد خرج بتصريحات سابقة، رد فيها على تعليق تشافي حول اعتقاده بأن ريال مدريد يضغط على الحكام قبل مبارياته، وقال المدرب الإيطالي: " لا أريد حتى النزول إلى هذا المستوى احترامًا لكرة القدم الإسبانية، إنه ليس مستوى احترافي".