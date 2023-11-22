تشابي ألونسو لن يأتي وحيدًا .. ريال مدريد الأقرب لخطف نجم باير ليفركوزن

صفقة مهمة في الطريق إلى ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني؛ لضم صفقة مهمة من فريق باير ليفركوزن الألماني، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

ريال مدريد بدأ بالفعل في التخطيط للموسم الرياضي القادم؛ حيث وضع على رأس أولوياته، مجموعة من الأسماء العالمية؛ مثل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب فريق العاصمة الإسبانية، في التعاقد مع النجم الهولندي الشاب جيريمي فريمبونج، ظهير أيمن باير ليفركوزن، في الميركاتو الصيفي القادم.

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وكشفت الصحيفة، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الوصول "المحتمل" للمدرب الإسباني تشابي ألونسو، إلى القيادة الفنية لنادي ريال مدريد، سيسهل كثيرًا من صفقة التعاقد مع فريمبونج، البالغ من العمر 22 سنة.

ويواجه الريال، منافسة شرسة من عملاقي إنجلترا ليفربول وتشيلسي؛ للتعاقد مع الظهير الهولندي، الذي تقدر قيمته السوقية بـ45 مليون يورو، حاليًا.

جدير بالذكر أن تشابي ألونسو، يتولى القيادة الفنية لنادي باير ليفركوزن؛ حيث يمتد عقده حتى صيف 2026، مع وجود بند يسمح له بالرحيل؛ إذا رغب ريال مدريد، في التعاقد معه.