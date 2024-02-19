العودة للمنزل ولكن؟ عن خيارات تشابي ألونسو الموسم المقبل!

نحلل خيارات المدرب الشاب وأفضلها له العام القادم

قبل عام تقريباً، كتبت عن تشابي ألونسو وثورته في ليفركوزن التي كانت بعد في مهدها ولم تصل لأوجها كما هو الحال الآن، وكان جُل حديثي فيما يخص خطوته المقبلة أن يعود ربما إلى ريال سوسييداد من حيث بدأت الحكاية ليواصل التطور، ولربما يكون زين الدين زيدان جديد في مدريد لاحقاً!

انتباه ريال مدريد .. زيدان الجديد موجود ويدعى تشابي ألونسو

عام بعد ذلك الحديث، ولكن تشعر وكأننا سافرنا بالزمن لسنوات وليس 365 يوم فقط، إذ أصبح باير ليفركوزن ينافس على ثلاثية وعلى أعتاب كسر احتكار بايرن ميونخ للبوندسليجا، وتشابي ألونسو المدرب المطلوب رقم 1 لإنقاذ عمالقة القارة الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليفربول، ريال مدريد، بايرن ميونخ، وحتى برشلونة، تم ربط تشابي ألونسو بتدريب كل هؤلاء الموسم المقبل، حتى لو رفض هو التعليق على مستقبله، وأبدى ليفركوزن تمسكه بمدربه الشاب وصانع معجزته، ولكن الواقع يقول إن على الأغلب سيدرب الباسكي فريقاً جديداً الموسم المقبل.

"العودة للمنزل"، سواء في ميونخ أو مدريد أو ليفربول حيث لعب وتألق سابقاً هي الخيارات الواقعية لألونسو، ولكن ما الأنسب له؟ لنستكشف سوياً

ريال مدريد .. ليس الآن

يعد خيار الملكي هو الأبعد في الوقت الراهن، إذ يقدم الفريق موسماً استثنائياً مع كارلو أنشيلوتي الذي عرف كيف يصحح الأوضاع بعد خيبة الموسم الماضي، بل وتخلى عن اتفاقه مع البرازيل وقرر التمديد في مدريد حتى 2026.

فرضية أن يكون الفريق المقبل لألونسو هو ريال مدريد تحتاج للانتظار على الأقل لعام إضافي، وعلى الأغلب حتى نهاية عقد المدرب الإيطالي مع الميرينجي، وهو ما يعني إما أن يستقيل ألونسو بعد تحقيق المجد مع ليفركوزن هذا الموسم، أو البقاء معه لما هو أبعد.

لا يعد بقاء ألونسو في ليفركوزن سلبياً، الفريق سيوفر له بيئة داعمة ويمنحه فرصة التطور واستكمال مشروعه، ولكن ماذا أكثر يمكن أن يحقق هناك؟ الفوز ببطولة، أي بطولة، لناد لم يفز من قبل غير بلقب وحيد في تاريخه ستجعله يدخل موسوعة باير من أوسع أبوابها، فما بالك بالبوندسليجا، ويمكن معها كأس ألمانيا وحتى الدوري الأوروبي!

ستكون التحديات محدودة لألونسو في موسمه الثاني إذا قرر البقاء، المنافسة على الألقاب المحلية في ألمانيا مجدداً أو محاولة الذهاب بعيداً في دوري الأبطال لن تكون التحدي التالي المثالي لمدرب مثله بحاجة للخطوة التالية في مسيرته.

مغامرة ليفربول

منذ إعلان يورجن كلوب رحيله بحلول نهاية الموسم، وتحول ألونسو تلقائياً للمرشح الأول لخلافته، حتى الألماني نفسه ألمح للفرضية وأشاد بنظيره الباسكي الشاب علناً.

تعد فكرة تدريب ألونسو للريدز منطقية، يعرف النادي والبيئة جيداً بحكم كونه لاعباً سابقاً ويملك مكانة خاصة لدي جماهيره ستعطيه مساحة للعمل بحرية، خصوصاً في شهور أولى ستكون صعبة بعد رحيل كلوب والأعين كلها موجهة نحو خليفته لمعرفة كيف سيكون حال الفريق، نفس السبب الذي قد يجعل الفكرة ليست بالمثالية للمدرب الشاب.

لن يرحل كلوب بمفرده عن ليفربول، ولكن جهازه الفني بالكامل، وحتى يورج شمادكه المدير الرياضي، بمعنى أن سيكون هناك تغيير شامل في النادي والفريق الكروي، ولكن سيكون ألونسو أو المدير الفني المقبل هو واجهة التغيير، وأي لوم أو نقد سيتحمله في أغلبه، ولن تتوقف المقارنات مع كلوب، حتى في حالة الانتصارات وطي صفحة الألماني، فما بالك إذا عانى الفريق؟!

يحتاج ألونسو في تجربته المقبلة لأجواء فريق كبير، ولكن ليست محفوفة بالمخاطر كتلك في ليفربول حيث التغيير الشامل والتطلعات ستكون كبيرة لتعويض رحيل أحد أساطير النادي والتدريب.

المنزل المثالي .. بايرن ميوخ

كما يقول المثل المصري: "يقتل القتيل ثم يمشي في جنازته"، هكذا سيكون حال ألونسو إذا درب بايرن ميونخ الموسم المقبل عقب أن حطمه في البوندسليجا.

لقن ليفركوزن بايرن درساً كروياً في الباي أرينا في فبراير بثلاثية نظيفة أكدت أحقية فريق ألونسو بالصدارة، ووجهت أنظار إدارة البافاري نحو لاعب ناديهم السابق الذي كان بمثابة "مدرب مساعد" لبيب جوارديولا إبان فترته في ميونخ.

يبدو رحيل توماس توخيل محسوماً في الصيف، وإن لم يكن قبل ذلك حتى، المدرب الألماني فقد السيطرة على إف سي هوليوود، ويواجه خطر موسم صفري للمرة الأولى منذ أكثر من 11 عاماً، ورحلة البحث عن خليفته بدأت بالفعل في أروقة بايرن ميونخ.

سيكون بايرن حلاً مثالياً لألونسو كخطوة تدريبية ثانية، أولاً هو يعرف النادي جيداً، نعم سيدخل عليه في أوقات عصيبة عقب موسم كارثي، ولكن من أفضل لإصلاح الأمور من الشخص الذي تسبب في خرابها، ويملك بالفعل مفاتيح النجاح البافارية!

ثانياً، الأجواء في ألمانيا أقل ضغطاً من إسبانيا وإنجلترا، لن يجد الضغط الإعلامي الذي سيتصيد له الأخطاء عن أقل هفوة، وسيملك فرصة الحفاظ على البوندسليجا وإضافة المزيد، وبناء الخبرات الأوروبية مع أحد عمالقة قارتها بهدوء ودون إلزامية تحقيق اللقب، ومثل جوارديولا، عند شعوره بالاكتفاء من ألمانيا، وقتها سيكون حان وقت خطوته المقبلة في منزل آخر قديم له، سواء كان مدريد لخلافة أنشيلوتي، أو من يعمل ماذا سيحمل المستقبل لتشابي ألونسو.