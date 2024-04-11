تسمم غذائي يفجع مانشستر سيتي .. بيب جوارديولا عاش ساعات صعبة!

المدرب الإسباني ولاعبوه عاشوا حالة قلق كبرى..

رحلة صعبة عاشها الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، في مدريد خلال الاستعداد لمواجهة ريال مدريد.

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كتيبة الإسباني عادت لإنجلترا بالتعادل بثلاثية أمام المرينجي، على استاد سانتياجو بيرنابيو، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في التاسع من أبريل الجاري.

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وقبل المباراة، كشف جوارديولا عن غياب نجمه كيفين دي بروينه، بداعي معاناته مع حالة غثيان مفاجئة في غرفة خلع الملابس، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

لكن وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" فإن دي بروينه يدعي أنه تعرض لحالة تسمم غذائي، إثر تناوله لطعام في فندق إقامة الفريق قبل ساعات قليلة من المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا وبقية البعثة نجوا من التسمم إلا أن الفريق عاش في حالة قلق كبرى خوفًا من تعرض أي لاعب آخر للتسمم قبل المباراة أو حتى بعدها بالتزامن مع الوصول للمراحل النهائية لأكثر من بطولة، لكن مرت الرحلة بسلام ولم يعاني إلا دي بروينه.

يذكر أن مانشستر سيتي من المقرر أن يستضيف ريال مدريد في 17 من أبريل الجاري، على استاد الاتحاد، في لقاء الإياب، لحسم المتأهل لنصف النهائي.