"تسلل اليوم".. سيلتا فيجو يفسد احتفالات برشلونة بالأعياد

أفسد سيلتا فيجو احتفالات جماهير برشلونة بعيد الميلاد، إذ وضع النادي الكتالوني في موقف محرج بسبب واقعة مر عليها 12 عاما، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني موسم 2012-2013، حين فاز البارسا (3-1) ضمن الجولة العاشرة بملعب كامب نو.

تقدم برشلونة بهدف عن طريق أدريانو كوريا في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل ماريو بيرميخو للضيوف في الدقيقة 24، إلا أن دافيد فيا عاد بالتقدم بعد دقيقتين.

وفي الشوط الثاني أحرز ألبا الهدف الثالث مستغلا تمريرة بالكعب من فيا، ليراوغ الحارس جافي فاراس ويسجل في الشباك.

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وأعاد حساب برشلونة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" أمس الأحد، نشر مقطع فيديو لهدف ألبا، وعلق عليه: "هدف اليوم، عندما ارتدى جوردي ألبا زي المهاجم".

إلا أن الحساب الرسمي لسيلتا فيجو لم يبق صامتا، بل علق ساخرا على الهدف بعبارة: "تسلل اليوم" مع تعبير "ضاحك"، في إشارة إلى أن ألبا كان في موضع تسلل.