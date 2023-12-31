تسعة أهداف بنفس الطريقة .. جماهير مانشستر يونايتد تشكو تين هاج!

مانشستر يونايتد ليس في أفضل أحواله!

يبدو أن وضع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي لن ينصلح قريبًا في ظل سوء النتائج وتراجع المستوى الواضح الذي يظهر في كل جولة ومناسبة ممكنة.

مانشستر يونايتد كان قد خسر بهدفين لهدف أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي مساء السبت، لتكون تلك هي الهزيمة التاسعة للفريق هذا الموسم.

الخسارة جاءت بشكل مكرر، بهدف تم تسجيله في شباك الشياطين الحمر للمرة التاسعة هذا الموسم في مختف البطولات، باختلاف المنافسين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المنافس يأخذ الكرة على الجانب الأيسر من مرمى مانشستر يونايتد ويلعبها عرضية أرضية يقابلها أي لاعب قادم من الخلف بلمسة واحدة وتسكن شباك أونانا.

وقامت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصناعة مقطع فيديو ملخص للتسعة أهداف، يظهرهم بشكل متتالي كأنهم هدف واحد تتم إعادته وتكراره، وثاروا غضبًا على إريك تين هاج الذي لم يستطع حتى الآن علاج المشكلة.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 31 نقطة، وله مباراة أكثر من برايتون ونيوكاسل أصحاب المركز الثامن والتاسع بـ 30 و29 نقطة بالترتيب.