تسريبات خطيرة وقدوم كلوب .. أنشيلوتي يضع ريال مدريد في ورطة كبيرة!

موقف غير مألوف للعملاق المدريدي

حالة من الحيرة والخوف تتزايد داخل أسوار نادي ريال مدريد، بسبب المستقبل المجهول للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بين البقاء والانتقال لمنتخب البرازيل.

المؤشرات تقول إن الاتحاد البرازيلي اتفق بالفعل مع أنشيلوتي لتدريب الفريق بعد نهاية عقده مع ريال في يونيو 2024، ولكن فلورنتينو بيريز يريد تجديد عقده والحفاظ عليه في سانتياجو برنابيو.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن بيريز يخشى على صورة النادي وكبريائه لو قرر أنشيلوتي الخروج في يناير القادم لإعلان رحيله عن البرازيل، وهو الأمر الذي سيسبب حالة من الفوضى داخل الفريق.

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الأمر سيؤثر بشكل كبير على غرفة تبديل الملابس ومستوى اللاعبين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس الملك، لأن من يعطي التعليمات وقتها لن يكون موجودًا الموسم القادم.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد لا يريد المرور بهذه المحنة، ووضع خطة مثالية باستمرار أنشيلوتي باعتباره الشخص الذي يفهم فريقه بشكل أفضل ويمكنه الاستفادة من اللاعبين الشباب الواعدين بأقصى صورة ممكنة، كما أن إصرار ابنه ومساعده دافيد على رفض كل العروض المقدمة له للعمل كرجل أول يبدو كإشارة على استمرار والده.

وأشارت إلى أن ريال يستبعد إمكانية التعاقد مع يورجن كلوب أو توماس توخيل لمدة موسم واحد فقط أو موسمين، لحين قدوم تشابي ألونسو من ليفركوزن، باعتبار الإسباني هو القائد المستقبلي للنادي الذي يضعه بيريز على رأس أولوياته.

في الوقت الحالي تجديد أنشيلوتي لا يشكل أي خطر على ريال مدريد لأن النتائج هي التي تحكم في النهاية، وإذا تعرض الفريق لهزة معه فهناك راؤول جونزاليس في كاستيا لإنقاذ الموقف، المشكلة الأكبر تكمن في موقف الإيطالي بوجود تسريبات حول تهديدات غير رسمية من بعض المسؤولين في الاتحاد البرازيلي بوجود وثائق عبر واتساب تؤكد اتفاقه على تدريب السيليساو.

وفي نهاية المطاف سنجد أنه إذا أعلن أنشيلوتي ذهابه إلى البرازيل سيكون ريال في موقف صعب وغير مألوف عليه التعامل معه، ولو بقى مع النادي الإسباني سيكون خائنًا للاتحاد البرازيلي وهو الأمر الذي لا يهتم به الإيطالي كثيرًا مقارنة بتدليله في العملاق المدريدي.