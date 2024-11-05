مشاكل انتهت في عصر فليك .. تسريبات جديدة تكشف كواليس الخلاف المشتعل بين تشافي ونجم برشلونة

اتهامات متبادلة بين الحاشية

كشفت تقارير صحفية، تسريبات جديدة بشأن أحد أسباب رحيل تشافي هيرنانديز عن برشلونة، في ظل خلافاته مع بعض لاعبي الفريق والتي عجلت بنهاية رحلته مع النادي الكتالوني قبل نهاية عقده.

ويسير برشلونة بشكل مميز في الموسم الجاري منذ انتقال الإدارة الفنية إلى المدرب الألماني هانسي فليك، حيث تولى المهمة خلفًا لتشافي هيرنانديز واستطاع أن يصعد بمنحنى نتائج الفريق.

وروى الصحفي الإسباني تشافي فالس، في برنامج "OnzeTv3"، كواليس أزمة اللاعب الشاب بيدري مع الجهاز الفني السابق لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، مشيرًا إلى أن المدرب الإسباني كان على ثقة تامة بأن بيدري لن يقدم مستوى عالٍ مع برشلونة لفترة طويلة، وفقًا لتقارير من المقربين له الذين أخبروه أن السبب هو مشاكل بيدري الجسدية.

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وأضاف: "في المقابل، ألقت حاشية بيدري اللوم على تشافي لجعله يلعب في وقت مبكر للغاية بعد تعافيه من الإصابة، حيث رأوا أن تشافي لم يحسن إدارة الدقائق التي يحصل عليها بعد عودته من إصابة طويلة".

وأشار إلى أن حاشية بيدري يرون أن إدارة تشافي الخاطئة لمراحل عودة بيدري هي السبب في الأساس وراء مشاكله البدنية، بدليل أن اللاعب يؤدي بشكل مختلف للغاية تحت قيادة المدرب الألماني الحالي هانسي فليك.

وأوضح الصحفي الإسباني، أن تشافي عانى كثيرًا من ممثلي بعض اللاعبين بمن فيهم بيدري، لكن هذه الأمور لم تظهر للنور في ظل موسم جعلتنا النتائج الجيدة وإدارة هانسي، فليك ننسى هذا النوع من الخلافات والمشاجرات التي عانى منها برشلونة".