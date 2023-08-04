تسجيلات صوتية وكشف محادثات خاصة .. ريال مدريد يرفض تعديلات الدوري الإسباني

بلال محمد
Florentino PerezGetty Images
ريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

ريال مدريد رفض تعديلات الدوري الإسباني..

تسعى رابطة الدوري الإسباني، إلى إدخال المزيد من التحسينات على حقوق البث التلفزيوني للجماهير، وزيادة دخل الأندية التي تشارك في المسابقة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" فإن رابطة الدوري الإسباني، تسعى لإضافة تعديلات جديدة، بوضع أجهزة تسجيل صوت في غرف خلع الملابس وبجوار مقاعد البدلاء.

وأشار تقرير ماركا، إلى أنه سيتم استخدام أجهزة التسجيل تلك في فترة التسخين والاستراحة، لتسجيل محادثات اللاعبين، كما أكد التقرير إلى أن الرابطة تسعى لزيادة دخل الأندية في الفترة القادمة.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد، صوت ضد قرار الرابطة حول تلك التعديلات، إذ ترى إدارة الميرينجي إلى أن تلك التعديلات غير قانونية.

ووافق 18 فريقًا على قرار الرابطة حول تلك التعديلات، وامتنع فريقين عن التصويت بينما عارض فريقًا واحدًا القرار وهو ريال مدريد.

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