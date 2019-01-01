نجم الفريق الأول والمتألق المغربي الهولندي - من هم منافسو تريزيجيه في أستون فيلا؟

تريزيجيه ينتقل إلى البريميرليج بعد التألق في تركيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن أستون فيلا رسمياً صباح الأربعاء التعاقد مع الجناح المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه، صفقة دار الحديث عنها كثيراً في الأيام الماضية بعد تألق اللاعب.

تريزيجه لفت الأنظار على مدار الموسمين الماضيين في تركيا بقميص قاسم باشا، وارتبط اسمه بعدة أندية أوروبية كبرى، حتى جاء أستون فيلا وخطف اللاعب.

ولن تكون صعوبات تريزيجيه في فريقه الجديد متمثلة فقط في صعوبة التأقلم والفوارق الكبرى بين الدوري التركي والبريميرليج، ولكن المنافسة الشرسة في مركزه.

أولى الأسماء التي ستنافس تريزيجيه على مركز الجناح في أستون فيلا هي نجم الفريق الأول وقائده جاك جريليش، والذي لعب دوراً كبيراً في قيادته من جديد للبريميرليج.

ورغم تعدد العروض من عدة أندية، ولكن جريليش فضل البقاء مع أستون فيلا وإعادته لدوري الأضواء، فشارك معه الموسم الماضي في 35 مباراة، مسجلاً ستة أهداف وصانعاً ثمانية.

ويميل جريليش للعب بحرية خلف رأس الحربة، ويفضل التوغل من المنتصف أو اليسار، مما قد يجعله منافساً رئيسياً لتريزيجيه في مركزه.

ثاني الأسماء التي ستنافس تريزيجيه هي أنور الغازي، الهولندي ذو الأصول المغربية، والذي انضم للفريق نهائياً هذا الصيف بعد تألقه معاراً من ليل الموسم الماضي.

الغازي لعب 36 مباراة بكل المسابقات الموسم الماضي، مسجلاً ستة أهداف وصانعاً نفس العدد، وإن كان يفضل اللعب على الجبهة اليمنى، عكس تريزيجيه الذي يميل لليسرى.

ثالث اللاعبين في مركز الجناح بأستون فيلا هو أندري جرين، الإنجليزي الشاب الموسم الماضي لعب 34 مباراة بكل المسابقات، وسجل ستة أهداف وصنع هدفين، وسيكون منافساً رئيسياً للمصري في ظل ميله لليسار.

أستون فيلا لم يكتف بضم تريزيجيه بمركز الجناح هذا الصيف، وتعاقد قبله مع الإسباني يوتا من بيرمنجهام، ولكنه لاعب جناح أيمن، مما يجعله منافساً بشكل بارز مع الغازي.

انضمام تريزيجيه إلى أستون فيلا تعد خطوة مهمة في مشوار اللاعب المصري، وربما تكون خطوة للأمام نحو فريق أكبر مثلما كان الحال مع مواطنه محمد صلاح كما حدث في الماضي.