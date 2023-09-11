تريد العشاء مع جون تيري؟ ادفع أولًا .. وهذا هو ثمن الأوتوجراف!

جولات فردية لجون تيري تكلف الجماهير الكثير!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قيام النجم جون تيري بتنظيم جولات فردية له في عدة مدن حيث يجتمع بمجموعة من الجماهير ويتناول معهم العشاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن تيري لديه قائمة أسعار تخص الاجتماع بالجماهير والتوقيع لهم على أوتوجرافات والعشاء معهم.

ويكلف حضور تلك المناسبات 25 جنيهًا إسترلينيًا، والتوقيع الواحد يقوم به نجم تشيلسي السابق مقابل 100 جنيه، بينما تصل قيمة العشاء معه إلى 500.

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تيري أيضًا لديه تذاكر بفئات مختلفة، فهناك تذكرة "الباقة البلاتينية" التي تكلف 150 جنيهًا، مقابل الدخول والتواجد في الصف الأول، والحصول على صورة مع النجم الكبير، و"الباقة الذهبية"، التي تضمن صورة معه لكنها لا تضمن الحصول على توقيعه.

جدير بالذكر أن تيري قام بتجمع في مدينة لندن وآخر في بورنموث وباع بالفعل كافة تذاكر الحدث القادم له في برمينجهام.