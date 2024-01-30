تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة جديدة للسعوديين عن ليونيل ميسي .. انتظروا هذا الأمر!

ليونيل ميسي يتواجد حاليًا في السعودية..

فجّر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مفاجأة جديدة عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي يتواجد على الأراضي السعودية حاليًا؛ للمشاركة مع إنتر ميامي في بطولة كأس "موسم الرياض"؛ حيث تلقى فريقه الخسارة أمام الهلال السعودي (3-4)، في انتظار مواجهة عملاق العاصمة الآخر النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الأول من فبراير.

آل الشيخ نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مجموعة من الصور للأسطورة الأرجنتينية، مع الإعلامي المصري عمرو أديب، والذي حصل على الجنسية السعودية مؤخرًا.

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وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم الثلاثاء، إجراء ليونيل ميسي حوارًا مطولًا مع أديب، عبر بودكاست "موسم الرياض"؛ على أن يتم إذاعته قريبًا.

جدير بالذكر أن المسؤولين السعوديين، فتحوا الباب أمام انضمام ميسي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف القادم؛ على الرغم من أن اللاعب، رفض عرض الهلال في 2023، مفضلًا وقتها ارتداء قميص إنتر ميامي.