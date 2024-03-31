"قهر الرجال" .. تركي الضبعان يشكو ويعيد ذكرى محمد أبو جبل مع النصر بعد هزيمة الطائي!

رئيس الطائي يشكو ما تعرض له فريقه أمام النصر بعد الهزيمة بخماسية!

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شبه تركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي، ما تعرض له فريقه أمام النصر بـ"قهر الرجال"، شاكيًا الظلم التحكيمي الذي اعتبر أنه نحر كتيبته.

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الطائي تلقى الهزيمة أمام العالمي أمس السبت، بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

المباراة شهدت طرد فيرجيل ميسيدان؛ لاعب الطائي، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعد حصوله على الإنذار الثاني، على إثر تدخل عنيف على الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس الخصم.

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لكن الضبعان يرى أن الطرد قاسٍ مقارنةً بتدخل اللاعب على أوسبينا، مؤكدًا أن لفريقه ضربة جزاء كذلك، تغاضى عنها الحكم المحلي عبدالله الحربي.

وكتب رئيس الطائي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال، أحدهما كافي لكسر ظهر الفريق فكيف بطرد وضربة جزاء لم تحتسب، حسبنا الله ونعم الوكيل".

تغريدة الضبعان أعادت لأذهان منافسي العالمي ما كتبه الحارس المصري محمد أبو جبل قبل عامين تقريبًا بعدما قرر النصر فسخ عقده والتراجع عن الصفقة حتى قبل قدومه للرياض، إذ كتب وقتها: "اللهم إن كنت ظالمًا فانتقم مني يا الله، وإن كنت ظُلمت فأرني في كل من ظلمني آياتك"، لتبدأ حملة سخرية على الفريق العاصمي.

يذكر أن الطائي يصارع في مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة فقط، فيما يأتي النصر في المركز الثاني بـ59 نقطة متأخرًا عن الهلال؛ صاحب الصدارة، بـ12 نقطة.

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