تركي آل الشيخ يُلمح لرحيله عن مصر

بعث تركي آل الشيخ، رئيس بيراميدز ،ومجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والاتحاد العربي لكرة القدم، برسالة تلمح لإمكانية رحيله عن الكرة المصرية.

ودخل آل الشيخ في عدة صدامات إعلامية مؤخراً مع مسؤولي النادي الأهلي بسبب جدول مباريات الدوري المصري والكأس.

سيناريوهات محتملة عقب رفض الأهلي خوض مباراة الكأس أمام بيراميدز



