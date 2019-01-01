تركي آل الشيخ يكشف عن قمصان بيراميدز في الموسم المُقبل

نشر صورة الزي الجديد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري عن قميص فريقه خلال الموسم المُقبل 2019\2020.

"آل الشيخ" نشر صورة الزي الجديد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: بيراميدز السنة القادمة.. يهمنى رأيكم؟"

تتوقع يوصل لوين في كأس العالم أخضرنا الشاب 🤔 pic.twitter.com/CekZ5CalE3 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

وكان النادي قد حقق الفوز أمس في مباراته أمام نادي النجوم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة محتلاً بهم وصافة الدوري بشكل مؤقت.

ونجح نادى بيراميدز في تقديم موسم جيد خلال أول تواجد له منذ نقل ملكيته إلى تركي آل الشيخ وعدمه بالعديد من الصفقات القوية.

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يُذكر أن نادي بيراميدز قد ضمن المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المُقبل بعد ضمان تواجده في المركز الثالث.