أبو ريدة: مصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030 وهذا مصير البطولات الإفريقية

أبو ريدة يتحدث عن عودة الدوري المصري.

أكد هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على أن هناك سيناريوهات عديدة مطروحة من أجل تحديد مصير جميع البطولات الإفريقية الفترة القادمة، بسبب توقفها مؤخرًا لانتشار فيروس كورونا.

أبو ريدة قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "حتى الآن لا يزال الاتحاد الإفريقي يدرس جميع المقترحات الخاصة بموقف البطولات الإفريقية، سواء للأندية أو المنتخبات".

وتابع: "بنسبة كبيرة سيتم تأجيل كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي كان مقررًا لها يناير المقبل، لصعوبة خوض المنتخبات لمباريات التصفيات المؤهلة للبطولة".

المزيد من الفرق

عضو المجلس الأعلى للفيفا أردف: "هناك مقترحًا بإقامة باقي مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل مجمع في دولة واحدة، ولكن لو تم الإعلان عن تأجيل المباريات إلى شهر سبتمبر سيكون هناك قرارًا آخر".

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وعن أزمة عودة الدوري المصري، علق أبو ريدة: "كنت أفضل أن يتم عقد جلسة مع مدربي الفرق، ثم رؤساء الأندية قبل إصدار أي قرار، ولكني أحترم قرار اللجنة الخماسية".

واختتم أبو ريدة تصريحاته قائلًا: "مصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030، بالاشتراك مع إحدى الدول، ويجب أن يكون هناك عملًا كبيرًا قبل عام 20124، من أجل الحصول على شرف التنظيم".