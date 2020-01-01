تركي آل الشيخ يُثير الجدل بسبب مدرب برشلونة ونادي مصري

نادي برشلونة أعلن تعاقده مع سيتين في يناير الماضي

عاود معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا والرئيس الشرفي للنادي الأهلي إثارة الجدل من جديد عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق تركي المالك السابق لنادي بيراميدز، عبر صفحته على "فيسبوك": "مجبتش حاجة من عندي".

ويأتي تعليق على آل الشيخ متوافقًا مع تصريح كيكي سيتين، بأنه قبل أيام من تدريب برشلونة في منتصف الموسم الجاري كان على وشك الانتقال إلى الدوري المصري من أجل خوض تجربة أخرى.

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وتأتي هذه التلميحات للتوافق مع تغريدة قديمة لتركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، في يناير الماضي بعدما طالب بتعيين كيكي سيتين مديرًا فنيًا لبرشلونة الإسباني.

وكتب آل الشيخ حينها في تويتر: "قلت قبل 3 أشهر وما زلت أقولها، لصديقي ميسي لاعب برشلونة، كيكي سيتين، سريعا".

يذكر أن نادي برشلونة أعلن تعاقده مع سيتين في يناير الماضي، المدير الفني السابق لريال بيتيس، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وبعقد يمتد حتى 2022، خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي الذي رحل عن منصبه.