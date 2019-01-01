لومير: الصفاقسي استحق الفوز، لكن حظوظنا مازالت قائمة

مدرب النجم الساحلي يتحدث عقب الخسارة أمام مواطنه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي التونسي باستحقاق فريقه للخسارة أمام الصفاقسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن حظوظ فريقه للتأهل لربع النهائي مازالت قائمة.

وكان الصفاقسي قد هزم النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف ليُعلن تأهله رسميًا لربع نهائي البطولة القارية، ويحتاج النجم للتعادل في المباراة الأخيرة أمام ساليتاس ليضمن تأهله للدور القادم.

الصفاقسي يُكرر انتصاره على النجم الساحلي ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

المدرب الفرنسي قال بعد المباراة في تصريحات نقلها موقع كووورة "الصفاقسي استحق اليوم الفوز عن جدارة وسجل هدفين، ولذلك علينا أن نقبل بالنتيجة. المباراة شهدت العديد من التقلبات ولم نعرف كيف نستغل فترات قوتنا في بعض أوقات المواجهة وهو ما أعطى الثقة لمنافسنا فنال من شباكنا في مناسبتين".

أتم قائلًا "الصفاقسي هو من خرج اليوم مستفيدًا، ولكن تبقى حظوظنا قائمة في التأهل، إذ يكفينا الحصول على نقطة أمام ساليتاس البوركيني، ولذلك أقول أن الصفاقسي والنجم سيمثلان الكرة التونسية في ربع النهائي وهذا هو المهم".