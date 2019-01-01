رسميًا - تركي آل الشيخ يتراجع عن قرار بيع بيراميدز للشامسي

مالك بيراميدز أعلن استعادته للنادي من جديد بعد مرور 24 ساعة على قرار بيعه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي بيراميدز استجابة تركي آل الشيخ؛ مالك النادي، للضغوطات ومطالب تراجعه عن قراره، ليعود من جديد للاستحواذ على ملكية بيراميدز.

وكان آل الشيخ قد أعلن أول أمس الجمعة، نقل ملكية النادي إلى الإماراتي سالم الشامسي وإنهاء كافة استثماراته في مصر، على إثر كثرة الأزمات التي تواجهه وعلى رأسها أزمته مع الأهلي بسبب لقاء كأس مصر.

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بيان بيراميدز جاء فيه: "نظرًا للمطالبات الكبيرة من سعادة الأستاذ سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية.

"ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى معالي المستشار وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام إلا أنه تقديرًا لكل هذه المطالبات ونزولًا عند رغبة المحبين فقد قرر معالي المستشار تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات".

واختتم: "ستحمل شخصيًا كل ذلك احترامًا وتقديرًا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الأستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز، متمنيًا للجميع التوفيق".

يذكر أن لاعبي بيراميدز كانوا قد طالبوا آل الشيخ في فيديو رسمي بالعدول عن قراره، مؤكدين أنهم ارتدوا الفانلة الزرقاء من أجله. (طالع التفاصيل)