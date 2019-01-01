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تركي آل الشيخ : علاقتي مع إدارة الأهلي الحالية منتهيه ولن يحدث تبادل لاعبين

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قد تكون هناك علاقة في المستقبل، في حالة قدوم مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز انقطاع علاقته بإدارة النادي الأهلي الحالية، عكس ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيخ قال في تصريحات تلفزيونية له :"لا يوجد تواصل مع النادي الأهلي بأي شكل، ولم أتلق أي اتصالات من طرفه، رفضت وساطات مؤخراً لتقريب وجهات النظر مع الأهلي".

وأوضح آل الشيخ أن العلاقة مع النادي الأهلي منتهية تماماً، وقد تكون هناك علاقة في المستقبل، في حالة قدوم مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي.

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وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من الأزمات بين آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، أسفر عن خروج السعودي من منصب الرئيس الشرفي للأحمر.

ورداً على وجود صفقات متبادلة بين بيراميدز والأهلي قال : "لن نأخذ أي لاعب من النادي الأهلي، ولم ولن نعرض أي لاعب عليه سواء كهدية أو استثمار أو أي شيء من هذا القبيل".

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