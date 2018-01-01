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رسمياً - إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية

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بحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين معالي المستشار تركي آل الشيخ وزيراً للترفيه في المملكة العربية السعودية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أصدر سمو خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود العديد من القرارات الرسمية والتي طالت رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وتم إعفاء معالي المستشار تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة في السعودية.

وبحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين معالي المستشار تركي آل الشيخ وزيراً للترفيه في المملكة العربية السعودية.

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وكان تركي آل الشيخ قد شغل هذا المنصب في 6 سبتمبر عام 2017، حيث حل بدلاً من محمد بن عبدالملك آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأسبق.

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