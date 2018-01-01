رسمياً - إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية

بحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين معالي المستشار تركي آل الشيخ وزيراً للترفيه في المملكة العربية السعودية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر سمو خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود العديد من القرارات الرسمية والتي طالت رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وتم إعفاء معالي المستشار تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة في السعودية.

وبحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين معالي المستشار تركي آل الشيخ وزيراً للترفيه في المملكة العربية السعودية. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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عاجل : اعفاء المستشار تركي ال الشيخ من الهيئة العامة للرياضة وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل .. pic.twitter.com/QvVpLtBUUb — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 27, 2018

وكان تركي آل الشيخ قد شغل هذا المنصب في 6 سبتمبر عام 2017، حيث حل بدلاً من محمد بن عبدالملك آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأسبق.