تركيا صعبة يا مورينيو.. البرتغالي يتخلى عن لقب "السبيشيال وان!"

المدرب البرتغالي يتنازل عن لقبه التاريخي!

عبر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فناربخشة التركي عن معاناته في الوقت الراهن من "مشكلة تأقلم" في بداية تجربته مع العملاق التركي.

وخاض مورينيو 6 مباريات حتى الآن بشكل رسمي مع فناربخشة، فاز في 3 وخسر في واحدة وتعادل في مناسبتين.

بدايته في الدوري التركي كانت جيدة بالفوز أمام أضنة سبور، لكنه اضطر للانقياد لتعادل مر في الدقائق الأخيرة مع جوزتيبي 2-2.

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وقال عقب المباراة: "هناك شغف لكرة القدم هنا يتواءم مع شغفي، ولكن هناك بعض الأشياء خارج إرادتي، إنها إشكاليات ثقافية، أنا أحتاج التأقلم، أنا خبير ولكنني لست ساحرًا".

ووصف مورينيو نفسه بـ"الرجل الغريب" أو "Foriegn One" فيما رآه البعض تحريفًا مقصودًا للقب الذي لطالما عرف به وهو "Special One".

وأضاف: "لاعبي أيضًا لديهم بعض السذاجة والرومانسية التي لا يمتلكها الخصوم، يحتاج اللاعبون إلى قتل المباريات، السقوط على الأرض بعض الشيء، تضييع بعض الوقت.. هذه الأمور تفعلها كل الفرق".