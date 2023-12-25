تركوه وحده في منتصف الملعب .. نجوم آرسنال تحت النيران بسبب معاملتهم للأطفال!

هجوم حاد على نجوم آرسنال...

تعرض لاعبو آرسنال إلى هجوم عنيف من الجماهير، وانتقادات واسعة بسبب تعاملهم مع الأطفال والناشئين، قبل انطلاق مباراة فريقهم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتعادل آرسنال مع ليفربول، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

وانتشرت مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أحد الأطفال والمفترض أن يصاحب مارتين أوديجارد قبل الدخول إلى أرضية الملعب، يقف وحيدًا عند دائرة منتصف الملعب.

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وليست هذه المرة الأولى، التي يتعرض فيها لاعبو الفريق اللندني، إلى هجوم جماهيري بسبب تعاملهم، مع الأطفال قبل انطلاق المباريات، فقد شهد الفريق في شهر أبريل الماضي، موقفًا مشابهه لهذا الموقف.

في شهر أبريل الماضي، وبعد التعادل مع وست هام بهدفين لكل فريق، وقع بعض من لاعبي الفريق على قمصان الأطفال في الملعب وتجاهلوا إحدى الأطفال، ليتعرضوا إلى هجوم شرس ووصفهم البعض بأنهم "وقحين ويتقاضون أجورًا زائدة".