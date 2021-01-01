جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2021

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2021 مع انطلاق دور المجموعات..

بدأت النسخة التاريخية لدوري أبطال آسيا يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وذلك بنظام جديد كليًا أُجبر عليه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

اعتدنا في الأعوام الماضية على متابعة منافسة قوية على لقب هداف البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الأكبر في العالم، وفي النسخة الأخيرة نجح نجم نادي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله في الفوز بلقب الهداف بعد أن سجل 7 أهداف.

العديد من اللاعبين الرائعين ينافسون على جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2021 بجانب نجم العالمي، أبرزهم نجم الهلال بافيتمبي جوميس ونجم السد القطري بغداد بونجاح.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2021 .

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2021

مع نهاية اليوم الأول من الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، انفرد محمد عباس زاده لاعب تراكتور الإيراني بصدارة ترتيب الهدافين، وذلك بعد أن سجل هدفين في مباراة فريقه ضد باختاكور التي انتهت بالتعادل 3-3.

أما الثنائي بغداد بونجاح وعبد الرزاق حمد الله، فلم يسجلا في هذه الجولة.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2020: