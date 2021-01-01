جدول ترتيب هدافي الدوري الجزائري 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الجزائري بعد انطلاق الجولة السابعة..

تمتلك الكرة الجزائرية باع كبير في جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط والخليج، وذلك بفضل السمعة الكبيرة التي حققها منتخب الجزائر طوال تاريخه، والفرق التي شاركت في الدوريات القارية "دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية".

الكرة في بلد المليون شهيد لها رونقها الخاص، ولا تقتصر فقط على أرضية الميدان، فالشعب الجزائري دائم الإبداع سواءً وعاشق لكرة القدم، لذا فإن المتعة مضمونة في مباريات الدوري الجزائري أو حتى الأندية الجزائرية في البطولات الإفريقية وحتى المنتخب.

هتافات، جهد، عمل داخل الملعب وخارجه .. كلها أشياء تمتاز بها الكرة الجزائرية، ولقربها من أوروبا مهد كرة القدم وانفتاح شعبها، خرج منتج الدوري الجزائري على الطريقة الأوروبية مع فارق المستوى بالطبع.

المزيد من الفرق

كانت بداية قصة الدوري في الجزائر في عام 1962، وتحمل نسخة العام الحالي الرقم 57 في التاريخ، وهو ما يعني أنه من أعرق الدوريات العربية على الإطلاق.

العديد من اللاعبين يتنافسون على لقب هداف البطولة العريقة عبد النور بلوحسيني مهاجم اتحاد بلعباس برصيد 10 أهداف بعد منافسة شرسة مع سامي فريوي مهاجم مولودية الجزائر ومحمد الأمين عبيد وغيرهما.

هذا الموسم تتواصل التنافسية بين جميع مهاجمي ومبدعي الكرة الجزائرية، وفي هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي البطولة الجزائرية في موسم 2020-21.

جدول ترتيب الدوري الجزائري 2021، المباريات والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي الدوري الجزائري 2020-21: