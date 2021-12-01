جدول مباريات ومجموعة المغرب في كأس العرب 2021

تعود من جديد بطولة كأس العرب في نسخة جديدة كليًا في نهاية نوفمبر الجاري، وستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022.

لُعبت المباريات التمهيدية في يونيو الماضي، واكتملت مجموعات كأس العرب 2021 بالفعل، وننتظر انطلاق البطولة التي تتكون من 4 مجموعاتٍ رباعية، يتأهل متصدر كلاً منها ووصيفه ليحاول شق طريقه نحو النهائي ثم الكأس.

ستشارك المغرب في البطولة العربية بالمنتخب المحلي الذي يشرف على تدريبه الحسين عموتة، والذي قاد أسود الأطلسي للفوز بكأس إفريقيا للمحليين 2020.

بدأت مشاركات منتخب المغرب في كأس العرب في النسخ الثلاثة الأخيرة، وفي مشاركته الأولى في 1998 خرج من دور المجموعات، ونجح في الوصول لنصف النهائي في الثانية التي كانت في 2002، قبل أن يحصل على لقب النسخة الأخيرة في 2012.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مجموعة منتخب المغرب في كأس العرب 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة المغرب في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 منتخب المغرب في المجموعة الثالثة، والتي يتواجد بها منتخبات السعودية والأردن وفلسطين.

#كأس_العرب_FIFA |



تهانينا لجميع المنتخبات العربية المتأهلة إلى #كأس_العرب_2021



وبالتوفيق لجميع المنتخبات في منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية الكبيرة المرتقبة .. pic.twitter.com/miAKlIB7MA

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 25, 2021

مجموعة منتخب المغرب في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 1 1 0 0 4 0 +4 4 2 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فلسطين 1 0 0 1 0 4 -4 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المغرب في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD 1,2.

وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بصورة حصرية وسوف يتم بثها بشكل مجاني للجميع.

جدول مباريات المغرب في كأس العرب 2021

بداية منتخب المغرب في كأس العرب 2021 كانت بالفوز برباعية نظيفة على منتخب فلسطين ثم سيواجه الأردن، وسيختتم مباريات الدور الأول بالمواجهة الأصعب ضد السعودية.

#كاس_العرب_FIFA |



📎 جدول المباريات..



بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية.. pic.twitter.com/HCnpG7ODEf

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 28, 2021