جدول مباريات ومجموعات دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021

حدث جديد تستضيفه الأراضي المصرية في نوفمبر الجاري، هو النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ستقام البطولة بمشاركة أحد الأندية المصرية هو حامل لقب الدوري المصري وفريق السيدات الأقوى في مصر وادي دجلة، والذي سبق له الفوز بالدوري في 12 مناسبة.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021، جدول المباريات نظام البطولة والمجموعات.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2021؟

تقام دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021 بنظام البطولة المجمعة، حيث تستضيفها مصر في الفترة بين 5 و19 نوفمبر 2021.

تشارك في البطولة 8 فرق من جميع أنحاء القارة، تم تقسيمهم على مجموعتين رباعيتين، وسيخوض كل فريق 3 مباريات في الدور الأول، بواقع مباراة ضد كل فريق آخر في المجموعة.

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نصف النهائي، والذي يكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بعد ذلك يلتقي الفائزان في النهائي والخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 هاساكاس ليديز 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 وادي دجلة 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 مالابو كينجس 2 1 0 1 4 3 +1 3 4 ماندي 2 0 0 2 1 6 -6 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ماميلودي صنداونز 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 فيهيجا كوينز 2 1 0 1 2 1 +1 3 3 الجيش الملكي المغربي 2 1 0 1 3 2 -1 3 4 ريفرز إنجيلز 1 0 0 1 0 3 -3 0

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021 - المجموعات

الجولة الأولى المباراة النتيجة الموعد الملعب وادي دجلة - ماندي 1-3 الجمعة 5 نوفمبر 2021،

16:00 مصر،15:00 المغرب ستاد 30 يونيو مالابو كينجس - هاساكاس ليديز 3-1 الجمعة 5 نوفمبر 2021،

19:00 مصر، 18:00 المغرب ستاد 30 يونيو فيهينجا كوينز - صنداونز 1-0 السبت 6 نوفمبر 2021،

16:00 مصر، 15:00 المغرب ستاد الكلية الحربية الجيش الملكي - ريفرز إنجيلز 0-3 السبت 6 نوفمبر 2021،

19:00 مصر، 18:00 المغرب ستاد الكلية الحربية

الجولة الثانية المباراة النتيجة الموعد الملعب وادي دجلة - مالابو كينجس 3-0 الإثنين 8 نوفمبر 2021،

16:00 مصر، 15:00 المغرب ستاد 30 يونيو هاساكاس ليديز - ماندي 0-3 الإثنين 8 نوفمبر 2021،

19:00 مصر، 18:00 المغرب ستاد 30 يونيو فيهينجا كوينز - الجيش الملكي 0-2 الثلاثاء 9 نوفمبر 2021،

16:00 مصر، 15:00 المغرب ستاد الكلية الحربية ريفرز إنجيلز - صنداونز الثلاثاء 9 نوفمبر 2021،

19:00 مصر، 18:00 المغرب ستاد الكلية الحربية