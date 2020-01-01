جدول مباريات كأس العرب تحت 20 عامًا، القنوت الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على نظام بطولة كأس العرب للشباب في نسختها الثالثة وترتيب المجموعات والقنوات الناقلة..

تستضيف ملاعب المملكة العربية السعودية النسخة الثالثة من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي انطلقت في الفترة من 17 فبراير وحتى الخامس من مارس المقبل.

وتشهد نسخة 2020 من البطولة مشاركة 16 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث حرصت معظم المنتخبات العربية على المشاركة في ظل الاهتمام الكبير بالبطولة من جانب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

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الغريب في النسخة الحالية هو مشاركة منتخبين من الـ16 غير عربيين، وهما مدغشقر والسنغال، حيث أوضح وديع الجريء؛ مدير البطولة ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه تمت دعوة المنتخبين من أجل تنويع أساليب اللعب مما يعود بالفائدة على لاعبي العرب الشباب.

تاريخ بطولة كأس العرب للشباب:

أقيم كأس العرب تحت 20 عامًا لأول مرة عام 2011 بمشاركة عشرة منتخبات، مقسمة على مجموعتين.

المجموعة الأولى كانت تضم: المغرب، سوريا، الجزائر، السودان وفلسطين.

المجموعة الثانية: السعودية، مصر، العراق، البحرين والكويت.

والتقى بها منتخبا أسود الأطلس والأخضر في النهائي بعدما احتلا المركز الأول في كل مجموعة، وتوجت المغرب باللقب بالفوز بركلات الترجيح 3-1، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

أما النسخة الثانية أقيمت عام 2012 بمشاركة 12 منتخبًا، مقسمة على ثلاث مجموعات..

المجموعة الأولى: السعودية - السودان - الكويت - الأردن.

المجموعة الثانية: الجزائر - ليبيا - موريتانيا - قطر.

المجموعة الثالثة: تونس - سوريا - المغرب - العراق.

وتوج نسور قرطاج باللقب بعدما تغلبوا في النهائي على المنتخب السعودي برباعية مقابل هدفين، ليخسر الأخضر اللقب رغم وصوله للنهائي في كل مرة.

نظام كأس العرب للشباب 2020:

كما تشهد النسخة الحالية مشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى، فإنها كذلك ستشهد صعود أول وثاني كل مجموعة لأول مرة، حيث تقام ربع نهائي ثم نصف نهائي وأخيرًا مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي، على عكس ما كان يحدث بالنسختين الماضيتين.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تونس - ثاني المجموعة الثالثة الخميس 27 فبراير 2020،

3 رجب 1441،

12:45 تونس، 15:45 السعودية السعودية الرياضية استاد الأمير محمد بن فهد أول لمجموعة الثالثة - العراق الخميس 27 فبراير 2020،

3 رجب 1441،

18:30 العراق، 17:30 مصر السعودية الرياضية استاد الأمير محمد بن فهد المغرب - ثاني المجموعة الرابعة الجمعة 28 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

12:45 المغرب، 15:45 السعودية السعودية الرياضية استاد الأمير تركي بن عبد العزيز أول المجموعة الرابعة - البحرين الخميس 27 فبراير 2020،

3 رجب 1441،

18:30 البحرين، 17:30 مصر السعودية الرياضية استاد الأمير تركي بن عبد العزيز ترتيب مجموعات كأس العرب تحت 20 عامًا 2020: المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 3 2 1 0 4 2 2 7 2 العراق 3 1 1 1 3 2 1 4 3 موريتانيا 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 الكويت 3 0 2 1 1 3 -2 2 المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 المغرب 3 3 0 0 12 3 9 9 2 البحرين 3 2 0 1 9 9 0 6 3 مدغشقر 3 1 0 2 9 10 -1 3 4 جيبوتي 3 0 0 3 4 12 -8 0 المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السعودية 2 1 1 0 6 2 4 4 2 مصر 2 1 1 0 6 3 4 4 3 الجزائر 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 فلسطين 2 0 0 2 0 5 -5 0 المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليبيا 2 2 0 0 4 1 3 6 2 السنغال 2 1 1 0 3 1 2 4 3 الإمارات 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 السودان 2 0 0 2 1 5 -4 0

مواعيد ونتائج مباريات مجموعات كأس العرب للشباب: #كاس_العرب_لمنتخبات_الشباب |



📋 مواعيد وأوقات مباريات "دور المجموعات"..



بالتوفيق لجميع المنتخبات.. pic.twitter.com/ezlCIL9f6P — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 6, 2020