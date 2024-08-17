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بلال محمد

ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة

Ohodالباطنالحزمالعينالفيصلي

تعرف على جدول مباريات دوري يلو السعودي الدرجة الأولى موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة...

كشفت لجنة المسابقات عن جدول دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2024-2025 والذي ينطلق يوم الإثنين 19 أغسطس.

فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي القادسية، وصعد لدوري روشن رفقة العروبة والخلود، فيما هبط الحزم وأبها والطائي من دوري روشن.

وفي هذا التقرير من موقع جول، سنتعرف على جدول ترتيب مباريات دوري يلو السعودي 2024-2025

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ما سبب تسمية الدوري السعودي الدرجة الأولى بدوري يلو؟

في بداية سبتمبر 2021، أعلن الحساب الرسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي عن توقيع عقد رعاية مع شركة يلو، وذلك لمدة 3 مواسم قادمة.

أخذ الدوري السعودي الدرجة الأولى تسمية الراعي الجديد، وأصبح مسماه الجديد هو دوري يلو، وهذا الأمر ليس مستحدثًا، ففي جميع أنحاء العالم نجد بطولات تأخذ أسماء الشركات الراعية، على غرار كأس الرابطة الإنجليزي الذي يسمى حاليًا كأس كاراباو وتغير مسماه أكثر من مرة تبعًا للراعي.

ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025:

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1العدالة00000000
2البكيرية00000000
3النجمة00000000
4الطائي00000000
5جدة00000000
6الجندل00000000
7الجبلين00000000
8الفيصلي00000000
9العين00000000
10الباطن00000000
11الجبيل00000000
12الصفا00000000
13الحزم00000000
14أحد00000000
15أبها00000000
16نيوم00000000
17الزلفي00000000
18العربي00000000

ما القنوات الناقلة لدوري يلو السعودي الدرجة الأولى؟

تذاع مباريات الدوري السعودي الدرجة الأولى عبر قنوات السعودية الرياضية، وذلك حصريًا داخل وخارج المملكة.

جدول مباريات دوري يلو السعودي 2024-2025 – الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العدالة - البكيريةالإثنين 19 أغسطس 2024،
18:50 السعودية ومصر		-مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
النجمة - الطائيالإثنين 19 أغسطس 2024،
19:15 السعودية ومصر		-ملعب إدارة التعليم
جدة - الجندلالإثنين 19 أغسطس 2024،
20:50 السعودية ومصر		-مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية
الجبلين - الفيصليالثلاثاء 20 أغسطس 2024،
19:20 السعودية ومصر		-مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية
العين - الباطنالثلاثاء 20 أغسطس 2024،
19:20 السعودية ومصر		-مدينة الملك سعود الرياضية
الجبيل - الصفاالثلاثاء 20 أغسطس 2024،
20:50 السعودية ومصر		-مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية
الحزم - أحدالأربعاء 21 أغسطس 2024،
19:10 السعودية ومصر		-ملعب نادي الحزم
أبها - نيومالأربعاء 21 أغسطس 2024،
19:10 السعودية ومصر		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الزلفي - العربيالأربعاء 21 أغسطس 2024،
20:50 السعودية ومصر		-ملعب نادي الزلفي
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