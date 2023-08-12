تراجع عن بونو .. ريال مدريد يحرم بايرن ميونخ من بديل نوير!

ريال مدريد يستقر على بديل كورتوا

أصبح سوق انتقالات صيف 2023 أكثر جنونًا وإثارة من السنوات الماضية، فبعد تعاقدات كبيرة في السعودية لنجوم أوروبا، وصفقات كبيرة ومفاجأة بين الأندية الأوروبية، يستمر المسلسل قائمًا إلى الآن.

ريال مدريد يرتبط بالتعاقد مع كيليان مبابي في مسلسل متكرر كل صيف، لكن على ما يبدو أن نهاية المسلسل هذا العام ستتكرر ببقائه في باريس، لكن الفريق الإسباني يدخل سوق الانتقالات هذه المرة ويضع عينه على التعاقد مع حارس مرمى.

النادي الإسباني بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد إصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لمدة تزيد عن ثماني أشهر.

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وارتبط ريال مدريد بالعديد من حراس المرمى أبرزهم كان المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

وكشف فلوريان بليتنبيرج الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" أن كيبا أريثابالاجا حارس مرمى تشيلسي، تراجع عن الموافقة على الانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، بعد دخوله قائمة طلبات ريال مدريد.

وأشار في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" إلى أن الحارس الإسباني أبلغ بايرن ميونخ أنه على وشك الانضمام إلى ريال مدريد ليحل محل كورتوا.