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تراجع حاد في الطموحات .. الاتحاد على بُعد خطوة من مدافعه الجديد

تامر أبو سيدو
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الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتLuiz Felipeريال بيتيس

الاتحاد حاول ضم مدافع كبير ولكن الفشل دفعه لهدف غريب

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بات الاتحاد أخيرًا على بُعد خطوة من التعاقد مع مدافع أجنبي جديد لتعويض غياب أحمد حجازي الطويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

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بطل دوري روشن السعودي حاول التعاقد مع أحد الأسماء المهمة في الخط الخلفي، وأبرزها ماركينيوس وسيرخيو راموس وفيرجيل فان دايك، بجانب السعودي حسان تمبكتي، لكن كل محاولاته باءت بالفشل ليتجه لمدافع أقل كثيرًا من طموحات جمهوره.

نيكولو شيرا المختص بأخبار سوق الانتقالات أكد أن العميد على بُعد خطوة واحدة فقط من التعاقد مع لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس مقابل 20 مليون يورو، مشيرًا إلى أن اللاعب سيُوقع على عقد يمتد حتى عام 2026 وسيحصل بموجبه على 10 ملايين يورو سنويًا.

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صاحب الـ26 عامًا برازيلي الأصل ويحمل الجنسية الإيطالية، وقد خاض مباراة واحدة مع المنتخب الإيطالي كانت أمام ألمانيا في يونيو 2022 ضمن دوري الأمم الأوروبي وانتهت بخسارة الآدزوري 5-2.

يُشار إلى أن فيليبي انضم إلى بيتيس في صفقة مجانية صيف 2022 عقب نهاية عقده مع لاتسيو وعدم تجديده.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 90413كريم بنزيما
  • 9490خاليدو كوليبالي
  • 17038روبرتو فيرمينو
  • 7629نجولو كانتي
  • 18909مارسيلو بروزوفيتش
  • 38737صفقة أخرى
182216 الأصوات

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