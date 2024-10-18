إقبال غير مسبوق .. مليون مشجع في قائمة انتظار ريال مدريد لشراء تذاكر الكلاسيكو

سانتياجو برنابيو يستعد لليلة ساحرة

تتسابق جماهير ريال مدريد بشكل مكثف، للحصول على تذاكر مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الغريم الأزلي برشلونة، وسط إقبال ضخم لدرجة غير مسبوقة.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وقام ريال مدريد بطرح تذاكر مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، أمس الخميس، لكن لا يبدو أنها ستكون متاحة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وهو الموعد النهائي لغلق باب حجز التذاكر، نظرًا للإقبال الضخم على الشراء.

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وتواجه جماهير ريال مدريد صعوبة كبرى في الحصول على تذاكر اللقاء، حيث تشير الأرقام على موقع بيع التذاكر إلى وجود ما يقرب من مليون و100 ألف مستخدم في قائمة الانتظار للحصول على تذاكر مباراة الملكي أمام برشلونة.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد أشارت إلى أن أغلى تذكرة في لقاء الكلاسيكو سيصل سعرها إلى 455 يورو في المدرج على جانبي ملعب مدريد، لافتة إلى أن الأعضاء سيحصلون على خصم 20% من سعر التذكرة.

في المقابل، فإن أرخص أسعار التذاكر ستكون في المدرج الدائري الرابع على كلا الجانبين والتي تصل إلى 180 يورو، ويتم تخفيضها للأعضاء ليصبح سعرها 130 يورو.

وتحظى المباراة المرتقبة بأهمية كبيرة، حيث يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 21 نقطة، علما بأن كلا الفريقين لديه مباراة أخرى في الجولة العاشرة من الليجا، يخوضها قبل الكلاسيكو.