ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السعودية وعمان؟

يواصل المنتخب السعودي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا بمواجهة صعبة في ملعب الجوهرة المشعة ضد منتخب عمان.

تأهل الأخضر من الدور الثاني من على صدارة المجموعة الرابعة، وذلك على حساب أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

أما منتخب عمان، فكان أحد أفضل ثواني المجموعات، حيث حصل على وصافة المجموعة الخامسة خلف منتخب قطر، ومتفوقًا على الهند وأفغانستان وبنجلادش.

وفي الدور الثالث، يحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اليابان الوصيف، فيما يقع منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة السعودية وعمان؟

طرحت اللجنة المنظمة تذاكر مباراة السعودية وعمان على موقع مكاني، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

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عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة السعودية وعمان؟

هناك 4 فئات لتذاكر مباراة السعودية وعمان، ويتغير السعر بتغير الفئة، والحد الأدنى هو 15 ريال والأقصى هو 600 ريال.

الفئة السعر أفراد موحد 15 ريال عوائل موحد 15 ريال منصة فضية أفراد 300 ريال منصة ذهبية أفراد 600 ريال منصة ذهبية عوائل 600 ريال

متى مباراة السعودية وعمان؟

موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 هو يوم الخميس 27 يناير 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع بتوقيت مسقط.