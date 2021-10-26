ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الهلال ضد الأهلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

كلاسيكو جديد ينتظره عشاق كرة القدم في الوطن العربي يجمع بين الهلال والأهلي، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2021-22.

الهلال هو النادي الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن منذ بداية الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ونجح حتى الآن في جمع 15 نقطة من 7 مباريات وضعوه في المركز الرابع، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن ضمك المتصدر.

وعلى الجانب الآخر لا يسير موسم الأهلي بالشكل المنشود، فحتى الآن وبعد خوضه 9 مباريات، لم يفز إلا في اثنتين فقط كانتا الأخيرتين، وخسر مثلهما وتعادل في 5، ليحتل الراقي المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2021-22.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي؟

طرح الأهلي تذاكر مباراة فريقه ضد الهلال في الجولة العاشرة من الدوري السعودي عبر منصة مكاني، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، ستحدد أولاً النادي الذي ستشجعه، ثم ستحجز تذكرتك في الخطوة الثانية، ثم ستقوم بالتسجيل في الثالثة وتراجع الطلب في الرابعة، وفي الخطوة الخامسة ستقوم بالدفع.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي؟

هناك 4 فئات متواجدة لتذاكر مباراة الهلال والأهلي، وتتفاوت أسعارها بحسب الدرجة.

الفئة السعر الموحدة 40 ريال الفضية 150 ريال الذهبية 300 ريال الفئة الأعلى 500 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الهلال والأهلي؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الهلال والأهلي، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الهلال والأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والهلال هو يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الهلال والأهلي؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، وعلى قنوات SSC المفتوحة.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP وحدها أو الباقة التي تضم قنوات SSC.