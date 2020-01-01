“تدنيس جثة مارادونا” وتفتيش ممتلكاتهم.. السلطات الأرجنتينية تداهم ملتقطي صور الجنازة

تصرف أغضب العالم كله..

قامت السلطات الأرجنتينية بتفتيش ممتلكات ثلاثة أشخاص التقطوا صورًا لأنفسهم بجوار جثمان الأسطورة دييجو آرماندو مارادونا في يوم جنازته، وذلك بعد إثارتهم لغضب العالم بأسره بسبب تلك الصور.

وكان مارادونا قد توفيّ يوم الأربعاء الماضي جراء أزمة قلبية، وأقيمت جنازة مهيبة له في الأرجنتين يوم الخميس، ثلاثة من عمالها التقوا صورة بجوار النعش المفتوح وجسد المتوفى ظاهر.

العقوبة الأولى التي تعرضوا لها كانت إقالتهم من عملهم على أن يتم استدعائهم أمام مكتب المدعي العام خلال الساعات القليلة المقبلة.

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كما قامت الشرطة بمداهمة منازل أولئك الأشخاص وتفتيشها، وقامت بمصادرة ثلاثة هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر محمول ووحدة تخزين USB ومواد مختلفة من الملابس.

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بشكل عام، لا يمكن أن يتم محاكمة الثلاثة محاكمة جنائية لعدم اعتبار تلك الجرائم جنائية، لكنهم سيتم الاستشهاد بهم في تهمة التدنيس المزعوم لجثة وقد يتم اتهامهم أيضًا بانتهاك حقوق الخصوصية.

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ويعيش الثلاثي من انتشار صورهم أيامًا صعبة، فهم يتعرضون بصورة شبه يومية إلى تهديدات بالقتل مع حالة من النبذ من قبل المجتمع الأرجنتيني العاشق لمارادونا.

يذكر أن مارادونا يُصنف كأهم لاعب في تاريخ بلاد الفضة بعد أن جلب لهم كأس العالم 1986 بالمكسيك، ما جعله فيما بعد يحظى بشعبية جارفة لا ينازعها شيء في بلاده.