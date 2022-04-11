تدمير رونالدو لهاتف المشجع .. ما الذي حدث؟ وهل سيتعرض كريستيانو للعقاب؟

لم يكن رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على خسارة فريقه مانشستر يونايتد ضد إيفرتون ودودَا عندما كان يغادر ملعب المباراة، حيث ضرب يد أحد المشجعين وأسقط هاتفه من يده.

عدسات المصورين التقطت الحادثة المثيرة للجدل في نهاية المباراة التي كانت الحادية عشر له دون تسجيل أهداف في آخر 13 مباراة للفريق في 2022.

ما الذي حدث بالتحديد في تلك الحادثة؟ وهل سيتعرض النجم البرتغالي للعقاب بسبب ذلك التصرف؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

ما الذي حدث من كريستيانو رونالدو؟

رونالدو ظهر وهو يُسقط الهاتف المحمول من يد أحد المشجعين، والذي يبلغ 14 عامًا عندما كان في طريقه لمغادرة ملعب جوديسون بارك.

يمكنكم مشاهدة المقطع المصور الخاص بإسقاط رونالدو للهاتف من يد المشجع الصغير فيما يلي:

Cristiano Ronaldo was accused of smashing a supporter’s phone after Manchester United’s defeat to Everton 🤬



🎥 @evertonhub pic.twitter.com/OkS0mweTTC — GOAL (@goal) April 9, 2022

هل سيتعرض كريستيانو رونالدو للعقاب عقب إسقاطه للهاتف من يد المشجع الصغير؟

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وشرطة ميرسيسايد أعلنوا أنهم يحققون في الواقعة، وهو الأمر الذي يجعل عقوبة كريستيانو رونالدو ممكنة".

أحد المصادر في الاتحاد الإنجليزي أخبر موقع "ذا اتليتيك": "نحن على علم بالحادثة، وسنسعى للحصول على معلومات إضافية من الناديين المعنيين واللاعب".

في الوقت نفسه أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا قالت فيه: "بينما كان نجوم المباراة يغادرون الملعب في تمام الثانية والنصف ظهرًا تم الإبلاغ عن تعرض فتى للهجوم من قبل أحد اللاعبين من الفريق الضيف بينما كان يغادر الملعب".

وأضاف البيان: "التحقيقات جارية في الوقت الحالي والجميع يعمل مع إيفرتون لمراجعة لقطات كاميرات المراقبة ونجري تحقيقات واسعة بين الشهود لمعرفة الحقائق".

لم يكشف مانشستر يونايتد إذا ما كان سيتخذ أي إجراءات تأديبية مع اللاعب أم لا، لكن المؤكد أنها سيتم التعامل معها على أنها مسألة داخلية دون الإعلان عن أي شيء.

والدة الطفل المعني أكدت أن تصرف رونالدو ترك ابنها بكدمات في اليد، حيث قالت سارة كيلي لـ "ليفربول إيكو": "طفلي قام بتصوير كل نجوم مانشستر يونايتد وهم يخرجون من الملعب، ثم أنزل هاتفه عندما جاء رونالدو لأنه كان قد سحب جوربه وظهرت قدمه وهي تنزف، فعل ذلك ليشاهده بشكل جيد، لم يتحدث حتى أو يقول أي شيء".

وأضاف: "رونالدو كان في مزاج سيئ للغاية، وعند مروره أسقط الهاتف من يد نجلي واستمر في طريقه".

وأردف: "كنت سأتفهم ما حدث جيدًا لو كان جيك طفلي قد لوح في وجهه لكنه لم يفعل، كان يتفقد إصابة رونالدو، نجلي مصاب بالتوحد وتم الهجوم عليه من قبل لاعب كرة قدم، هكذا أرى الأمر كأم".

ما الذي قاله رونالدو عن الحادثة؟

رونالدو نشر اعتذاره عبر حسابه في موقع "إنستجرام": "ليس من السهل أبدًا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي كنا نمر بها في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "بالرغم من ذلك علينا أن نتحلى دائمًا بالاحترام والصبر، وأن نضرب المثل للنجوم الصغار الذين يحبون تلك اللعبة".

وأردف: "أريد أن أعتذر عن غضبي، ولو كان ذلك ممكنًا أريد أن أدعو ذلك المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كنوع من الروح الرياضية".

وكان مانشستر يونايتد قد تعرض للهزيمة ضد إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يغيب عن التهديف مع مانشستر يونايتد منذ الهاتريك الذي سجله في شباك توتنهام في منتصف شهر مارس الماضي.