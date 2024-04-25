"سنراقب أي تدخل حكومي" .. بيان مشترك بين فيفا ويويفا بشأن وضع اتحاد الكرة الإسباني

الفضائح واتهامات الفساد تلاحق الاتحاد الإسباني

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بشأن الوضع الحالي للاتحاد الإسباني.

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أعلنت تخصيص لجنة لإدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد أشهر من الفضائح بسبب اتهامات الفساد المختلفة.

وأوضح فيفا ويويفا في البيان أنهما "يتابعان الوضع حول الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن كثب وبقلق كبير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت المنظمتان أيضًا إلى أن "الفيفا واليويفا سيطلبان معلومات إضافية لتقييم إلى أي مدى قد يؤثر تعيين لجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل على التزام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإدارة شؤونه بطريقة مستقلة، ودون تدخل غير مبرر من الحكومة".

وجاءت هذه الخطوة من الحكومة الإسبانية، بعد شهور من الفضائح عقب تحقيق في فساد أثارته قبلة غير مرغوب فيها من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد السابق، للاعبة جيني هيرموسو في حفل توزيع ميداليات فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات العام الماضي.

وأدت التحقيقات في قضية فساد مالي كبرى خلال فترة رئاسة روبياليس إلى إقالة عدد من المسؤولين في الاتحاد بعدما داهمت الشرطة مقره في مدريد الشهر الماضي.