صُحف تشيلي تُبرز تخلي الاتحاد عن لويس خمينيز بعد تلقيه تهديدات بالقتل

خسر العميد بنتيجة 3\1 في مجموع مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد جزر

سلطت الصحافة التشيلية الضوء على قرار إدارة نادي الاتحاد السعودي إنهاء تعاقدها مع اللاعب لويس خمينيز صاحب الأصول الفلسطينية والتشيلي الجنسية وذلك في قرار مفاجيء.

وقالت الصحافة التشيلية أن إدارة الاتحاد أنهت عقد خمينيز عقب فشل الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام مواطنه الهلال.

وخسر العميد بنتيجة 3\1 في مجموع مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتم التضحية باللاعب الذي لم يُقدم الأداء المنتظر.

وقالت الصحافة التشيلية أن اللاعب تعرض للتهديدات بالقتل من قبل مشجعي نادي الاتحاد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم رضاها عن مستواها الفني.

بعد الاخفاق الآسيوي | إدارة الاتحاد تُنهي عقد لويس خمينيز

وكان خمينيز قد انضم لنادي الاتحاد قادمًا من فريق باليستينو التشيلي، بشكل رسمي، لمدة موسم واحد فقط.