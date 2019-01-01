تخفيف عقوبات الرجاء والجيش الملكي ومولودية وجدة

تعرف على قرارات الاتحاد المغربي بشأن عقوبات الفريق

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تخفيف عقوبة أندية الرجاء والجيش الملكي ومولودية وجدة بعد اتهام جماهيرهم بالشغب وافتعال الأزمات.

الاتحاد المغربي قرر معاقبة جماهير الرجاء والجيش الملكي بعد الشعب الذي حدث في مباراة بين الفريقين في الشهر الماضي.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي تخفيف عقوبة الرجاء من خوض 4 مباريات دون جمهور إلى مباراة واحدة بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2500 دولار.

كما خفض عقوبة الجيش إلى مباراة واحدة بدلًا من مباراتين دون جمهور مع غرامة تصل إلى 3000 دولار.

⚡️ “ 🔟 مباريات على ملعب سانتياجو برنابيو كلفت ريال مدريد خسارة 10 بطولات آخر 10 سنوات”https://t.co/eWkPtKeM1B — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

وأخيرًا، انخفضت عقوبة مولودية وجدة من 5 مباريات دون جماهير إلى لقاء واحد فقط وغرامة مالية قدرها 2000 دولار.

جدير بالذكر أنّ الوداد متصدر الدوري المغربي برصيد 48 نقطة وبفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه.